وزير البترول يبحث مع سفيرة الإمارات سُبل التعاون في مجال البترول

كتب- أحمد والي:

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مريم الكعبي سفيرة الإمارات بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية.

ووفق البيان الصادر من الوزارة، قال بدوي إن العلاقات بين البلدين عريقة ومبنية على الأخوة والشراكة المثمرة وتاريخ طويل من النجاحات المشتركة، مُشيراً إلى أن تواجد شركات إماراتية عديدة تعمل في مجال البترول والغاز في مصر أسهمت بشكل فعال في تحقيق نجاحات كبيرة خاصة في ظل الدعم الكبير والعلاقات الوطيدة بين القيادة السياسية للبلدين.

وأعرب بدوي عن تطلعه لتعميق التعاون بين قطاع البترول والشركات الإماراتية في مجالات البحث والاستكشاف والتكرير والتعدين وتوفير التكنولوجيات المتطورة التي يمتلكها الجانب الإماراتي، بالإضافة إلى استغلال البنية التحتية المتطورة وسعات التخزين التي تتمتع بها مصر والموقع الجغرافي المتميز في مد الجسور للشركات الإماراتية نحو الغرب وأوروبا.

أشارت السفيرة الإماراتية إلى الخبرات والإمكانات الكبيرة التي يمتلكها قطاع البترول المصري وفرص تبادل الخبرات، وتكثيف الجهود المشتركة لتحقيق المزيد من النجاحات للبلدين، وأكدت أن مصر مدرسة كبيرة ووجهة استثمارية جاذبة، وأن الشركات الإماراتية تتطلع للاستثمار بقوة في مجالات البترول والغاز والتعدين في مصر.

وأضافت السفيرة أن التكامل الناجح بين البلدين ظهر جلياً خلال قمة المناخ Cop27 بمصر ومن بعدها قمة المناخ Cop 28 بالإمارات التي تٌعتبر تجربة مصرية إماراتية خالصة، حيث أظهرت مدى توافق الرؤى بين البلدين.

ووجه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية الدعوة للسفيرة الإماراتية لحضور منتدى مصر للتعدين والذي سيعقد يوم 16 يوليو الجاري وعلى مدار يومين.

حضر اللقاء المهندس علاء حجر، وكيل الوزارة للمكتب الفني، والمهندس سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس محمود ناجي وكيل الوزارة للنقل والتوزيع والدكتور محمد رضوان مدير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG.