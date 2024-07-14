وزارة المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة

كتبت- منال المصري:

أعلنت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر يوليو الجاري للعاملين بالدولة بدءاً من يوم الخميس المقبل، وفق بيان لها منشور على صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وأكدت أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

كان شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، قال في بيان بوقت سابق، إنه تم تبكير موعد مرتبات يوليو واغسطس وسبتمبر ليبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة عن يوليو يوم 18 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8 و10 و11 يوليو.

وصرف مرتبات أغسطس المقبل بدءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8 و11 و12 من أغسطس.

وصرف مرتبات سبتمبر بدءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8 و9 و10 من سبتمبر المقبل، وفق شريف خيري.