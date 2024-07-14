وزير المالية: نسعى لإرساء دعائم سياسات ضريبية أكثر وضوحًا وواقعية لإرضاء المستثمرين

كتبت- منال المصري:

قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نسعى لإرساء دعائم سياسات ضريبية أكثر وضوحًا وواقعية ومرونة استهدافًا لرضاء المستثمرين خلال المرحلة المقبلة.

وأَضاف خلال كلمته في المؤتمر العلمي الضريبي السنوى للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب "نحن فريق واحد بنكمل بعض، ونعمل على التقييم الذاتي المستمر لأوضاعنا، وأن الممول شريك أصيل لمصلحة الضرائب المصرية، ونحرص على حماية حقوقه ومساندته حتى يكبر ويتوسع ويصدر".

وأوضح كجوك أننا نستهدف تحقيق الاستقرار الضريبي، لدفع التدفقات الاستثمارية فى إطار زيادة معدلات النمو الاقتصاد.

وتعمل المالية على تطوير وثيقة استراتيجية السياسات الضريبية 2024-2030 والانتهاء منها فى أقرب وقت لطرحها لحوار مجتمعي حقيقي، وفق كجوك.

وأضاف كجوك، أننا نسعى إلى نقلة نوعية كبيرة في مسار تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال وترسيخ جسور الثقة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الانفتاح بشكل أكبر على مجتمع الأعمال، وتعزيز التواصل الفعال بين المصالح الإيرادية والأفراد والشركات.

و"أشكر زملائي بالحكومة السابقة الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير السابق لشؤون الخزانة.. ربنا يجازيهما خيرًا عما أنجزوه، ويقدرنا على خدمة الوطن والناس" وفق ما قاله كجوك.

وأكد مواصلة تطوير وميكنة المنظومة الضريبية والبناء على ما أنجزوه فى الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وغيرهما.

وأضاف الوزير أن التطوير والإصلاح عملية مستمرة ودائمة "ومش بنعمل إصلاحات علشان ناخد لقطة أو صورة ولو أن هناك ضرورة لتعديلات تشريعية فى صالح الممولين، سنتحرك مع بعض فورًا، من أجل خلق مناخ تنافسي جيد للاستثمار يرتكز على منظومة ضريبية متطورة"

وأشار إلى أنهم حريصون على المنافسة الإقليمية ومواكبة التطورات الدولية والتعامل مع تحدياتها أخذًا في الاعتبار أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية في مسار التطوير المستمر للمنظومة الضريبية.

وقال شريف الكيلانى، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إنه تعرف عن قرب على ما يواجه الممولين من تحديات ويعملون معا على تجاوزها.

وأشار إلى أن الوزارة تؤمن بأن سرعة إنهاء المنازعات يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات، وأن التحول الرقمي الشامل يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي.

وقال الدكتور هشام الحموري رئيس المؤتمر العلمى الضريبي السنوى للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، إنه بالحوار الفعال بين كل أطراف المنظومة الضريبية، سيتم تجاوز كل التحديات وتحقيق المستهدفات لصالح الجميع للدولة والمجتمع الضريبي، بحيث تكون المنظومة الضريبية إحدى الركائز الأساسية المحفزة للاستثمار.