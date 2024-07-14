وزير قطاع الأعمال يجتمع بأعضاء شركات القابضة للصناعات المعدنية

كتبت- أمنية عاصم:

اجتمع محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والأعضاء المنتدبين للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، مساء أمس السبت، خلال زيارته لشركة النصر لصناعة السيارات، وذلك بحضور محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.

ووفق بيان من الوزارة، ناقش شيمي خلال الاجتماع، الخطط التوسعية للشركات والتحديات التي تواجهها، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتدريب العاملين وتنمية مهاراتهم، و تحسين بيئة العمل والتوافق البيئي.

وأكد الالتزام بتطبيق برامج الصيانة الدورية في مختلف المصانع ومواقع الإنتاج، والاهتمام بعنصر التسويق وتطوير السياسات البيعية والتسويقية وفتح أسواق جديدة أمام منتجات الشركات.

واستعرض شيمي أنشطة الشركات ومجالات عملها ومنتجاتها، ومؤشرات الأداء ونتائج الأعمال الأخيرة، وكذلك حجم المبيعات المحلية والخارجية، والمشروعات الجارية وأعمال التطوير والتحديث والرؤى المستقبلية، والمشاركات مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات.



ووجه بضرورة تسريع معدلات إنجاز المشروعات وضغط الجداول الزمنية المحددة، وتحسين استغلال الطاقات الإنتاجية والاستفادة من الأصول لتعظيم العوائد المحققة، وتطوير نظم الإدارة، وحوكمة إجراءات العمل، وميكنتها من خلال تطبيق نظام "ERP".

وأكد أن قطاع الصناعات المعدنية التابع للوزارة يضم العديد من الصناعات الهامة والواعدة، ولديه من المقومات ما يؤهله لزيادة الطاقات الإنتاجية والصادرات وإدخال منتجات جديدة وإقامة صناعات تحويلية وتعظيم القيمة المضافة لبعض الخامات والصناعات، فضلا عن فرص الشراكة المتاحة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.