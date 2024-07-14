رئيس غرفة تجارة صربيا: عملنا على مدار عامين للشراكة مع مصر

كتب- حسن مرسي:

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن مصر تعمل على مجال واسع لدفع الاقتصاد إلى الأمام خلال الفترة الحالية، حيث تعمل على إتاحة مختلف فرص العمل والاستثمارات المختلفة.

وأضاف الوكيل، خلال كلمته في منتدى رجال الأعمال المصري الصربي بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أنن المصريين يتفقون بالطبع على أن اتفاقية التجارة الحرة والقطاع الخاص هما الطريقان الأساسيان للتقدم.

وتابع الوكيل، أن مصر تعمل على توفير الرخصة الذهبية وتغيير السياسات التي تدعمها حزمة كبيرة من المشروعات الكبرى، مثل استصلاح واستزراع مليون ونصف فدان، وتغيير البنية التحتية، وفي خلال سنوات قليلة تستطيع مصر أن توفر وتقدم هذه الخبرة لبلجراد لتحقيق رؤوية 2027.

وقال ماركو شديتش، رئيس غرفة التجارة والصناعة الصربي، إن بلاده عملت على مدار عامين على الشراكة مع مصر.

وأشار شديتش، إلى أنه جرى التوصل لاتفاقية التجارة الحرة التي تعمل على نحو جذري على تغيير التعامل بين البلدين.

وأضاف رئيس غرفة التجارة والصناعة الصربي، خلال حديثه بمنتدى رجال الأعمال المصري الصربي، بحضور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أنَّه جرى البدء بالأمس بعد توقيع الاتفاقيات مباشرة بين مصر وصربيا في البحث عن توفير الأعمال والوقت والمال وتأديته بكل كفاءة وقوة.

وتابع شديتش، أنه جرى البدء في هذه المشروعات بالفعل والتي تدعى المساعد الرقمي للأعمال

وأكد شديتش، على وجود قاعدة كبيرة من البيانات التي يمكنها المساعدة فيما ينبغي علينا فعله وما نحتاجه.