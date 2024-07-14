شعبة الدخان: رفع سعر سجائر كيلوبترا إلى الحد الأقصى للشريحة الأولى

كتبت- دينا خالد:

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إن شركة الشرقية لم ترفع أسعار منتجاتها، وما يتردد عن زيادة جديدة غير صحيح، ولكن الشركة أعادت النظر في الزيادة التي أقرتها في ابريل الماضي.

وأضاف امبابي، أن الشركة، رفعت سعر السجائر الكيلوبترا بنحو 22 قرشا، لتسجل 34.72 جنيه، مقابل 34.50 جنيه،وفق آخر زيادة أعلنتها الشركة في ابريل الماضي.

وأوضح أمبابي، أن الشركة رفعت الأسعار إلى الحد الأقصى المسموح للشريحة الأولي التي تم اقرارها في إبريل الماضي.

ووافقت وزارة المالية في ابريل الماضي على زيادة الحد الأقصى للشرائح الضريبية للسجائر بالحد الأقصى للزيادة المقررة سنويا 12%، وفق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 177 لسنة 2013.

وأضافت المالية، أن الشركة ستحصل على 4.5 جنيه ضريبة على على كل علبة سجائر بالشريحة الأولى التي لا تزيد قيمتها عن 34.72 جنيه بدلا من 31 جنيها سابقًا.

ويرى إمبابي، أن هذة الزيادة غير مؤثرة على الأسعار للمواطن فهي زيادة طفيفة.

وتعد هذه الزيادة الثالثة لأسعار منتجات إيسترن كومباني خلال 2024، حيث أعلنت الشركة عن زيادتين في فبراير وأبريل الماضيين.