الزيادة الثالثة.. أسعار السجائر الجديدة في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

رفعت شركة الشرقية للدخان- إيسترن كومباني- أسعار منتجاتها بنحو 22 قرشا في العلبة الواحدة، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة الماضية، حسب إفصاح مرسل للبورصة من الشركة اليوم الأحد، وهو ما أكده رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات إبراهيم إمبابي، لمصراوي.

وتعتبر هذه الزيادة الزيادة الثالثة لأسعار الشركة خلال عام. ففي أبريل الماضي رفعت الشركة الأسعار 12% بعد زيادة سعر الدولار رسميا بالبنوك لنحو 31 جنيها.

وفسر هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان - إيسترن كومباني- حينها، خلال تصريحات تلفزيونية، أن إنتاج السجائر يتم بمكونات مستوردة بالكامل من الخارج، وبالتالي نتأثر بتحريك سعر الصرف وسعر الدولار، موضحا أن سعر مواد التبغ ارتفعت مؤخرًا بشكل كبير وأصبحنا مضطرين لرفع الأسعار.

ووضح "مصراوي" في هذا التقرير الأسعار الجديدة وفقا لقوائم أسعار الشركة مقارنة بأسعار أبريل الماضي:



- سعر كليوباترا بوكس 10 نحو 25 جنيها مقابل 24.5 جنيه.



- سعر كليوباترا كينج سايز نحو 34.72 جنيه مقابل 34.5 جنيه.



- سعر سجائر كليوباترا سوفت نحو 34.72 جنيه مقابل 34.5 جنيه.



- سعر سجائر (بوسطن، بلمونت) نحو 34.72 جنيه مقابل 34.5 جنيه.

- سعر سجائر كليوباترا بوكس( أبيض، ألوان ) نحو 34.72 جنيه مقابل 34.5 جنيه.



- سعر سجائر سوبر ستار إلى 34.72 جنيه مقابل 34.5 جنيه.



- سعر سجائر مونديال (أحمر، أزرق ، سيلفر) نحو 34.72 جنيه مقابل 34.5 جنيه.



- سعر مونديال سويتش( بلوبيري، منتول) نحو 34.72 جنيه مقابل 34.5 جنيه.

- سعر كليوباترا بلاك نحو 34.72 جنيه مقابل 34.5 جنيه.



- سعر سجائر ماتوسيان سوبر نحو 34.72 جنيه مقابل 34.5 جنيه.



- سعر سجائر سعر مونديال فايسروي/بال مال نحو 55 جنيها، عند نفس مستواها بأبريل الماضي.