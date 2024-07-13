المالية توضح: لا نستهدف طرح الأصول الإنتاجية.. وليس من دور الدولة إدارة الأصول العقارية

كتبت- منال المصري:

أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه تابع باهتمام بالغ ما تم تداوله إعلاميًا بشأن برنامج الطروحات الحكومية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، على نحو يستوجب المزيد من التوضيح.

وأوضح المرصد الإعلامي لوزارة المالية، في بيان له اليوم، أن وزارة المالية لا تستهدف طرح الأصول الإنتاجية، بل تعمل على الاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء والمباني القديمة التابعة لوزارة المالية لتحقيق أعلى عائد.

وأشار المرصد إلى أنه ليس دور الدولة إدارة الأصول العقارية لكن يمكن أن تدخل فى شراكات مع القطاع الخاص، وفقًا لمقتضيات الصالح العام، ومتطلبات تعظيم موارد الدولة.

وأكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أننا نستهدف تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال دور أكبر للقطاع الخاص فى إدارة أصول الدولة حيث نعمل على التوسع فى المشاركة مع القطاع الخاص سواءً عبر نظام «P.P.P» لضمان تعظيم هذا العائد.

وأضاف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أننا نعمل على خلق مساحة مالية أكبر لتعزيز برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، من خلال تعظيم جهود تحقيق أقصى عائد ممكن لأصول الدولة العقارية.

وأشار المرصد الإعلامي لوزارة المالية، إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت استجابة لمجتمع الأعمال، وتفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة، حيث نستهدف دورًا أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي من خلال تحفيز الاستثمار.