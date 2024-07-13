بالتعاون مع الوكالة الإسبانية.. تنمية المشروعات ينظم معرض" كنوز مصرية " بالغردقة

كتبت- منال المصري:

أعلن باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تنظيم الجهاز معرض "كنوز مصرية " للحرف اليدوية بالممشى السياحي بمدينة الغردقة والذي يستمر حتى 15 يوليو الجاري بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بهدف تنفيذ رؤية متكاملة للنهوض بالعديد من التجمعات الحرفية.

وأوضح في بيان للجهاز اليوم أن المعرض يأتي بغرض تقديم التدريب والدعم الفني اللازم للعاملين في تلك الحرف التراثية وإتاحة التمويل اللازم لتطوير مشروعاتهم وتسويق منتجاتهم وفتح منافذ لبيعها داخليا وخارجيا.

وأضاف أن المعرض يضم (40) عارضا وعارضة من الحرفيين والفنانين المبدعين في مجال الحرف اليدوية والتراثية التي تشتهر بها محافظات مصر المختلفة بهدف فتح أسواق جديدة لأبناء هذه المحافظات في أشهر الأسواق السياحية في مصر واتاحة الفرصة لهم للبيع المباشر او التعاقدات .

ويأتي هذا المعرض ضمن أنشطة مشروع ( المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتها وتنمية التجمعات الإنتاجية) بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي.

وتتنوع المعروضات من أشغال الابرة والتطريز اليدوي والمفروشات ومنتجات النخيل والفركة والتلي والفخار والإعمال الزجاجية والأشغال والمنتجات النحاسية والجلود والالباستر والاكسسوارات وغيرها من الحرف والمنتجات المميزة

وكافة المنتجات يتم تصنيعها بأيدى مصرية من خلال أصحاب وصاحبات الحرف اليدوية والتراثية من التجمعات الإنتاجية التي تشتهر بها مصر بمحافظات ( شمال و جنوب سيناء ومطروح

وأسوان والفيوم والوادي الجديد وقنا وسوهاج والبحر الأحمر.

ويستهدف المعرض البيع المباشر للجمهور من زوار مدينة الغردقة السياحية بالإضافة الى الترويج للتجمعات الانتاجية والمنتجات الحرفية المصرية سياحياً.