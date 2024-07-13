سعر الذهب اليوم في مصر يعاود الارتفاع خلال منتصف التعاملات السبت

كتب - علاء حجاج:

عاود سعر الذهب للارتفاع اليوم السبت خلال منتصف التعاملات، وارتفع الجرام 12 جنيها، مقارنة بمستواه خلال التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2163 جنيها للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2781 جنيها للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3245 جنيها للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3708 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2411.4300 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31 جرام عيار 24)، مع نهاية تعاملات أمس الجمعة، بهبوط 0.17%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

واليوم وغدا عطلة رسمية لبورصات المعادن العالمية.

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