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أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت

11:33 ص السبت 13 يوليو 2024

أسعار السمك اليوم

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كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت، عند مستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 65 و 67 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و145 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 200 و420 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 185 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 110 جنيهات و 330 جنيها.


سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.

أسعار السمك اليوم سعر كيلو السمك البلطي سعر كيلو الفيليه البلطي سوق العبور
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