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انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت (موقع رسمي)

11:22 ص السبت 13 يوليو 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.
ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39285.71 جنيه، بانخفاض 1949.72 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41409.09 جنيه، بانخفاض 317.5 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2294.98 جنيه، بانخفاض 107.71 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت حديد عز الأسمنت
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