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ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

10:43 ص السبت 13 يوليه 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- أمنية عاصم:
ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.
وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 106.07 جنيه، بارتفاع 0.68 جنيه، بحسب بيانات بوابة الأسعار.
وفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 89.57 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 122.57 جنيه بحد أقصى.

أسعار الدواجن سعر كيلو الدواجن أسعار كيلو الدواجن البيضاء
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