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سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض مع بداية تعاملات السبت

10:38 ص السبت 13 يوليو 2024

أسعار الذهب اليوم

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كتبت- دينا خالد:

هبط سعر الذهب اليوم السبت مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 17 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2155 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2771 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3233 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3695 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 25864 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

واليوم وغدا عطلة رسمية لبورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2411.4300 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31 جرام عيار 24)، مع نهاية تعاملات أمس الجمعة، بهبوط 0.17%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عالميا سعر الجنيه الذهب
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