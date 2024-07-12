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قفزة جديدة.. سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة

10:26 ص الجمعة 12 يوليه 2024

أسعار الذهب اليوم

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كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بنحو 20 جنيها ببداية التعاملات، مقارنة بأسعاره مساء أمس الخميس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2136 جنيها للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 18 نحو 2781 جنيها للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3245 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 24 نحو 3709 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 25960 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2400.4 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم، بانخفاض 0.44%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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