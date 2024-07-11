خبير اقتصادي: تعزيز الصناعة المحلية للسيارات يخفف الضغط على النقد الأجنبي

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لقطاع الصناعة، لافتًا إلى أن الحكومة الجديدة قد أبرزت هذا التوجه من خلال تضمين منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ضمن تشكيلها الوزاري.

خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، شدد إبراهيم على قدرة قطاع الصناعة على تلبية الاحتياجات التي يتم تغطيتها حاليًا عبر الاستيراد، مما يساهم في تقليل العبء على موارد النقد الأجنبي للبلاد.

أشار إلى لقاء وزير الصناعة والنقل مع وفد مجموعة "منصور" للسيارات، مُلقيًا الضوء على حجم الاستيراد الكبير للسيارات وأهمية تعزيز الصناعة المحلية في هذا المجال.

ولفت إلى أن الاعتماد على الصناعة المصرية في مجال السيارات كان في السابق ضعيفًا ويحتاج إلى تحسين من أجل تخفيف الضغط على النقد الأجنبي.

وأفاد الدكتور هشام إبراهيم بأن مصر تمتلك استراتيجية محكمة لتوطين صناعة السيارات داخل البلاد، مؤكدًا على أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب اجتماعات مستمرة وتنسيقًا وتعاونًا دقيقًا بين كل الأطراف الفاعلة في هذا القطاع الحيوي.