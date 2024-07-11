بتروبل تُنشئ محطة كهرباء بالطاقة الشمسية في أبورديس بقيمة 15 مليون دولار

كتب- أحمد والي:

قال المهندس خالد موافي، رئيس شركة بتروبل أن الشركة تُبدي أهمية قصوى للمبادرات البيئية بما يتناسب مع رؤية الدولة 2030، وشملت تلك المبادرات إنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 14 ميجاوات وبتكلفة 15 مليون دولار بمنطقة أبورديس لتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للمهندس كريم وهبة، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة سير العمل في حقل ظهر ببورسعيد، وفق بيان من الوزارة، اليوم الخميس.

واستعرض موافي خلال اللقاء الأنشطة التي تقوم بها الشركة وأنها نموذج واضح على نجاح التعاون المصري الإيطالي في مجال الطاقة والذي استمر لمسيرة زمنية ممتدة تجاوزت 7 عقود من التعاون المثمر، وشهدت تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات الملموسة في مجالات الطاقة ودعم الاقتصاد المصري والتي بدأت منذ عام 1947.

وبلغ حجم الاستثمارات التي تم ضخها منذ بداية الشراكة مع إيني حتى الآن يصل إلى حوالي 39 مليار دولار تم إنفاق حوالي ثلث تلك الاستثمارات خلال أعمال تنمية حقل ظهر بإجمالي استثمارات تصل إلى 13.5 مليار دولار، بالإضافة إلى وجود خطط مستقبلية طموحة لضخ مزيد من الاستثمارات.

وتقوم شركة بتروبل بإدارة مجموعة ممتدة وكبيرة من الأصول الرأسمالية من خلال 7 شركات تابعة لها حيث تقوم بإدارة مناطق امتياز تابعة لها بمناطق خليج السويس، دلتا النيل، والبحر المتوسط؛ وذلك من خلال عدد ضخم من آبار الغاز والزيت يصل إلى حوالي 1500 بئر، وتنتج حالياً حوالي 530 ألف برميل زيت مكافئ يومياً تضم حوالي 2.6 مليار قدم مكعب غاز يوميا، بالإضافة إلى 285 طن بوتاجاز يومياً، وحوالى 69 ألف برميل من الزيت والمتكثفات وقد بلغ إجمالي ما تم إنتاجه منذ تأسيسها حوالي 7 مليار برميل زيت مكافئ تشمل حوالي 18.5 تريليون قدم مكعب غاز بالإضافة إلى حوالي 3.2 مليار برميل زيت ومتكثفات، و 3.6 مليون طن من البوتاجاز.

وأشارت الشركة لأعمال التي تقوم بها فى مجال المسئولية المجتمعية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات المتميزه مثل المدرسة التكنولوجية بحقل ظهر، ومركز الشباب والوحدات الصحية بمناطق الإنتاج بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى مشروعات الاستدامة بسيناء.

وأكد بدوي على أن السلامة أمر مهم جدآ والعمل على تحسينها باستمرار هي من الأولويات وشدد على أهمية ما يتم تطبيقه من معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وتحقيق معدلات عالية من ساعات العمل الآمنة

وأكد على أن تأصيل ثقافة السلامة والعمل الآمن لدى العاملين والحفاظ عليهم أولوية أولى، والالتزام بها وتطبيقها كأحد الركائز الأساسية لاستراتيجية العمل البترولي.

وقال بدوي إن ما تحقق في هذا الحقل لم يكن سهلاً؛ فهو طفرة وراءها مجهودات كبيرة بذلت وحققت أرقاماً قياسية عالمية تستدعي الفخر، ومن هنا فإننا متواجدون اليوم لنعمل معاً على استدامة الإنتاج وزيادته والتغلب على التحديات من خلال العمل الدؤوب وطرح رؤى مشتركة ومبتكرة وأفكار تحقق قيمة مضافة وتوفير اللازم لمواجهة التحديات من عمليات وتحسين وتقنيات فنحن جميعاً في مهمة كبيرة من أجل الاقتصاد وتنمية الثروات الطبيعية وتوفير احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية والخدمية وعلى رأسها الكهرباء.

وأكد بدوي على أهمية العمل بروح الفريق والاستماع والحوار من أجل التغلب على التحديات وتحويلها إلى فرص ونجاحات ، والاستمرار في التواجد والدعم.

وأثنى بدوى على الشراكة القائمة بين إيني وقطاع البترول المصري، وما يتوافر من خلالها لبترول بلاعيم كقائم بالعمليات من دعم وتحفيز مستمر ومستحق لما تقدمه من جهود متميزة لمواجهة تحديات الإنتاج، واهتمام إدارة العمليات بالسلامة كأولوية وتحقيقها أكثر من 140 مليون ساعة عمل آمنة.