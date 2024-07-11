وزير قطاع الأعمال يتابع معدلات إنتاج مصنع غزل المحلة الجديد

كتبت- أمنية عاصم:

تفقد محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، الموقف التنفيذي لمشروعات شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والمعدلات الإنتاجية لمصنع "غزل 4" الجديد وحجم المبيعات المحلية والخارجية، وموقف الأعمال النهائية لمصنع "غزل 1" استعدادا لبدء التشغيل خلال الفترة المقبلة، والموقف الحالي لمجمع مصانع التحضيرات والنسيج والصباغة ومصنع "غزل 6".

ووفق بيان من الوزارة، جاء ذلك خلال زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى واجتماعه الموسع مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

كما تفقد الوزير موقف مشروع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار والذي يشمل 6 مصانع للغزل والنسيج وتحضيرات النسيج والصباغة والتفصيل، ونسب الإنجاز الحالية والجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال.

واستعرض الوزير خلال الزيارة مشروع تطوير وإعادة تشغيل شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، وحجم المبيعات المحلية والصادرات، خاصة في ضوء الانتهاء من تشغيل خط الإنتاج الثاني.

وقال شيمي، إن استمرار الإنجاز في البرنامج الزمني للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يشمل أكثر من 60 موقعا على مستوى الجمهورية ما بين مصانع ومخازن ومحطات معالجة وكهرباء ومبان إدارية.

وتابع الوزير الموقف التنفيذي لتطوير محالج القطن وحجم الطاقات الإنتاجية، ومشروع زراعة الأقطان قصيرة التيلة لسد احتياجات شركات الغزل والنسيج محليا من تلك الأقطان التي يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى منظومة تداول وتسويق القطن والتي تهدف إلى الحفاظ على القطن المصري من التلوث والقضاء على الحلقات الوسيطة بين المزارعين وشركات التجارة وتحقيق سعر عادل للمزارعين يتماشى مع الأسعار العالمية.

كما تابع تطورات الأعمال في مصانع الغزل والنسيج وتحضيرات النسيج والصباغة بشركة دمياط للغزل والنسيج لإنتاج أقمشة الجينز، ومستجدات التطوير بشركة الدقهلية للغزل والنسيج الذي يشمل 3 مصانع للتفصيل والتريكو والصباغة، ومصنع "2" بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج.

وأكد وزير قطاع الأعمال، أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يأتي في إطار التوجه العام لدعم الصناعة الوطنية وتوفير مستلزمات الإنتاج محليا وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات.

وأشار إلى الحرص على النهوض بصناعة الغزل والنسيج باعتبارها أحد دعائم الاقتصاد القومي، واستعادة ريادة مصر في هذه الصناعة وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري ذو السمعة المتميزة عالميا.

ولفت إلى ضرورة الإسراع بمعدلات الإنجاز مع مراعاة الجودة والكفاءة في عمليات التنفيذ، والمتابعة الدورية لتقدم الأعمال في مختلف المواقع والمحاور التي يشملها المشروع، والاهتمام بتطوير السياسات التسويقية لزيادة حجم المبيعات والصادرات والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، والاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، واستمرار العمل في تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات "ERP" بهدف تحسين وميكنة نظم العمل بالشركات.