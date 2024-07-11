"إيني" تعتزم ضخ 160 مليون دولار لحفر بئرين بحقل ظهر في 2025

كتب- أحمد والي:

تعتزم شركة إيني الإيطالية حفر بئرين جديدتين في حقل ظهر بمياه البحر المتوسط باستثمارات تُقدر بـ160 مليون دولار في النصف الثاني من العام المقبل، وفقا لمصدر حكومي تحدث لبلومبرج الشرق.

وشركة إيني، هي من ضمن شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر والمسؤولة عن اكتشاف حقل ظهر في البحر المتوسط عام 2015، أحد أكبر حقول الغاز في منطقة شرق المتوسط، وفق موقع الشركة.

ووفق المصدر، فإن الشركة تعمل حالياً في مرحلة تقييم لعمليات البحث والتنمية لمنطقة امتياز "شروق" والتي يقع فيها حقل ظهر، حيث تعمل على إجراء دراسات جيولوجية تمهيداً لاستنئاف عمليات الحفر في الحقل والمنطقة.

وعادت مصر خلال الشهرين الماضيين لاستيراد 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، في خطوة تهدف لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء بعد انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، في البلاد لأول مرة منذ سنوات.

واستقبلت وزارة البترول أولى شحنات الغاز المسال مع بداية يوليو الجاري. تم توجيهها إلى محطة التغييز استعدادًا لطرحها بالشبكة القومية ومن ثم إلى محطات الكهرباء.

ومحطة التغويز، هى محطة على تحويل الغاز المسال -الذي يتم استيراده في صورة سائلة- إلى صورة غازية، حيث يضخ في شبكة الغاز القومية المصرية.

جاء ذلك بعد زيارة وفد من المسؤولين بشركة إيني الإيطالية لمصر الاثنين الماضي، حسب الشرق.

ويمثل حقل ظهر -وهو أكبر حقل للغاز في البحر الأبيض المتوسط- نحو 35% من إنتاج الغاز في مصر حالياً والذي يبلغ في المتوسط 5 مليارات قدم مكعب يومياً.

وبلغ المتوسط اليومي لإنتاج للحقل من الغاز خلال الشهور الستة الماضية ملياري قدم مكعب ونحو 3700 برميل يوميًا من المتكثفات، حسب الشرق.