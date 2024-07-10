وزير قطاع الأعمال يتفقد عمليات الإنتاج بمصانع الغزل والنسيج بالمحلة

كتبت- أمنية عاصم:

تفقد محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وتابع خلالها العمليات الإنتاجية بمختلف المصانع القائمة بالإضافة إلى مستجدات تنفيذ المصانع الجديدة.

ووفق بيان من الوزارة اليوم الأربعاء، حضر الجولة التفقدية أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وأحمد بدر رئيس شركة غزل المحلة.

وتابع شيمي سير العمل ومراحل العملية الإنتاجية بمصنع "غزل 4" الذي يعد باكورة المصانع الجديدة ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ويضم المصنع نحو 72 ألف مردن بطاقة إنتاجية 15 طن غزل/ يوم.

وتفقد الوزير أيضا تطور الأعمال في مصنع "غزل 1" - الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم إذ يضم نحو 183 ألف مردن تحت سقف واحد - ويقع على مساحة أكثر من 62 ألف متر، وتبلغ طاقته الإنتاجية المستهدفة 30 طن غزل يوميا.

وشملت الجولة الأعمال الجارية بمجمع مصانع التحضيرات والنسيج والصباغة و مصنع "غزل 6"ومحطة الكهرباء الجديدة، وتابع مراحل الإنتاج بمصنع "غزل 2" القائم بداية من وصول القطن الخام وانتهاء بالخيط المنتج.

وحرص الوزير على زيارة مركز تدريب العاملين المطور، واستعرض موقف تنفيذ خطة تدريب الكوادر البشرية التي يتم إعادة تأهيلها للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة في المصانع الجديدة، وذلك في إطار الاهتمام بتنمية مهارات العاملين ورفع كفاءتهم.

وناقش وزير قطاع الأعمال مع قيادات الشركة القابضة وشركة غزل المحلة مستجدات تنفيذ مشروع التطوير ومراحله المختلفة في جميع مواقع العمل وأبرز التحديات ومواعيد الانتهاء وجداول التشغيل التجريبي والافتتاحات للمصانع الجديدة، حسب البيان.

ووجه شيمي بضغط الجدول الزمني والعمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز والمتابعة اليومية للتصدي لأي معوقات تحول دون تحقيق ذلك، وضرورة الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية والاشتراطات البيئية.

وتابع الوزير موقف تشغيل المصانع القائمة والأعمال المطلوبة لرفع كفاءتها وزيادة الإنتاج للوفاء بمتطلبات السوق المحلية وزيادة مبيعات التصدير ومدى توفر مستلزمات الإنتاج والالتزام بأعمال الصيانة الدورية.