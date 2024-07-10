البترول تبحث مع إيجاس زيادة إنتاج الغاز لتلبية احتياجات المصانع

كتب- أحمد والي:

ناقش المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية مع المهندس يس محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ونوابه ، التحديات الحالية فيما يخص صناعة الغاز الطبيعي والعمل على زيادة إنتاجه، وفقا للبيان الصادر من وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء.

وأكد بدوي في مستهل اللقاء على التزام قطاع البترول بدوره الفاعل والأساسي في تنمية موارد الطاقة التي تلبي احتياجات القطاعات الأساسية المستهلكة كالكهرباء والصناعة، وهو ما يتم العمل عليه كحلول مستدامة من خلال جهود متعددة على التعامل مع تحديات التناقص الطبيعي في إنتاج الغاز والزيت الخام ومن ثم زيادة الإنتاج إلى المعدلات المرجوة لصالح تنمية الاقتصاد المصري الذي تمثل الطاقة بالنسبة له شريان حياة.

وأوضح بدوي أن النجاح في التعامل مع التحديات وتحقيق زيادة في الإنتاج سيكون له انعكاس إيجابي على جذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية بقطاع البترول والغاز وتنمية موارد الطاقة بشكل أكبر وتعظيم إيرادات الدولة من هذا القطاع المؤثر بشكل كبير في التنمية الاقتصادية خاصة مع زيادة الإنتاج والتي سيقابلها تقليل في استيراد الوقود لتلبية احتياجات السوق المحلي والقطاعات الكبرى المستهلكة.

ولفت بدوي إلى الدور الإيجابي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، كأحد أذرع الدولة في جذب الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة والتي تعود بلا شك على الاقتصاد المصري وقطاعاته المختلفة التي يقوم نموها على إمدادات الطاقة والغاز الطبيعي.

ولفت بدوي كذلك إلى أن الدولة المصرية لديها إرادة قوية لحل مشكلة المديونية المتراكمة للشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز والتي أكده عليها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مما سيكون له أثره الإيجابي على تهيئة المناخ الاستثماري المحفز للشركاء على الإسراع بتنفيذ برامج عمل لزيادة الإنتاج من الحقول المكتشفة وتسريع وتيرة الاستكشافات الجديدة من المناطق الواعدة التي تم إسنادها إلى شركات عالمية كبرى خلال المزايدات المطروحة في السنوات الآخيرة.

وثمن بدوي مجهودات العاملين بمختلف مواقع البترول والغاز والتي يؤدى تعظيمها إلى مردود فعلي على الحياة اليومية للمواطنين حيث تمثل الطاقة والوقود عصب الحياة بالنسبة لهم، مشدداً على الاهتمام بتهيئة البيئة الإيجابية المحفزة للكوادر البشرية بمواقع الإنتاج وإتاحة فرص تنمية المهارات لها بما يحفزها لبذل قصارى جهدها في تحقيق أهداف زيادة الإنتاج.

وأكد بدوي أنه سيقوم بجولات ميدانية في مختلف مواقع العمل والإنتاج خلال الفترة المقبلة والالتقاء مع العاملين، موجهاً القيادات بزيادة التواصل و إجراء الجولات الميدانية التي تسمح بزيادة التواصل المباشر مع العاملين بالحقول والمواقع والمنشآت الإنتاجية من أجل الوقوف على التحديات بشفافية وطرح كافة الحلول الممكنة.

وشدد بدوي على أهمية محوري السلامة وخفض انبعاثات الكربون في استراتيجية عمل قطاع البترول خاصة، وأن تعزيز السلامة في مواقع الإنتاج عامل مؤثر في دعم المناخ الاستثماري وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار هذا إلى جانب أهميته في الحفاظ على العنصر البشري والأصول.

واستمع بدوي إلى أهم التحديات الحالية والحلول المطروحة التي يمكن العمل عليها في مجال تسريع عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز الطبيعي وجذب الاستثمارات الجديدة وتنفيذ برامج العمل بكفاءة في هذه المجالات والعمل على التسويق الجيد للمناطق الواعدة، وكذلك التحديات إزاء تعظيم عمليات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والتي تتطلب تنسيق حكومي لتذليل التحديات في هذا المجال من أجل توفير موارد مالية هائلة على الدولة تتحملها لدعم أسطوانات البوتاجاز، وكذلك المبادرات والجهود الجارية لرفع الوعي بتطبيق إجراءات السلامة في المواقع والعمل على حلول مستدامة وفعالة لدعم تحديث وتطوير إجراءات السلامة بشكل متواصل في المواقع البترولية.