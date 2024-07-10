برمجة وIOT..معهد تكنولوجيا المعلومات يبدأ معسكرات التدريب الصيفي للأطفال

كتب- علاء حجاج:

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات ITI عن بدء معسكر التدريب الصيفي للأطفال في عدد متنوع من تخصصات تكنولوجيا المعلومات.

ويتيح المعسكر الصيفي لمعهد تكنولوجيا المعلومات ITI فرص للأطفال من سن 13 سنة تعلم الأنظمة المدمجة وإنترنت الأشياء (IoT).

وبحسب الصفحة الرسمية على فيسبوك للمعهد، فأنه يقيم هذا الصيف 4 معسكرات "منفصلة"، مع 4 تحديات مختلفة للتقنيات الذكية.

الأسبوع الأول، معسكر التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD):

التحدي: صمم ونفذ مجسم منزلك/سيارتك الذكية.

(أسبوع واحد / 1000 جنيه)

رابط التسجيل: هنا

الأسبوع الثاني، معسكر إنترنت الأشياء المستوى 1:

التحدي: تحكم في مجسم منزلك/سيارتك الذكية باستخدام هاتفك المحمول.

(أسبوع واحد / 1000 جنيه)

رابط التسجيل: هنا

الأسبوع الثالث، معسكر إنترنت الأشياء المستوى 2:

التحدي: برمجة ألعابًا متصلة بتقنيات تحديد المواقع الداخلية والخارجية.

(أسبوع واحد / 1000 جنيه)

رابط التسجيل: هنا

الأسبوع الرابع، معسكر الأنظمة المدمجة:

التحدي: تعلم كيفية برمجة وحدات تحكم الأنظمة المدمجة لمنزلك/سيارتك الذكية.

(أسبوع واحد / 1000 جنيه)

رابط التسجيل: هنا

ويحصل المتدرب على الأسبوع الرابع مجاني في حال الإشتراك في أسابيع التدريب الثلاثة الأولى.

مكان التدريب

التدريب سيكون بفرع المعهد بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فيما يوفر المعهد انتقالات مجانية من مناطق مختلفة بالقاهرة.