البورصة تصدر قواعد تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والعقود الآجلة لها

كتبت - أمنية عاصم :

أصدرت البورصة المصرية قرار رقم 795 لسنة 2024 الخاص بإصدار قواعد تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والعقود الآجلة داخل البورصة، وفق بيان اليوم الأربعاء.

جاء ذلك بموافقة مجلس إدارة البورصة المصرية على قواعد تداول تلك الشهادات، حسب البيان.

وقال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة المصرية أتمت تطوير نظام التداول الخاص بشهادات خفض الانبعاثات الكربونية في شهر ديسمبر 2023 عندما أعلنت البورصة عن جاهزية النظم لتداول تلك الشهادات.

وأوضح أن عملية التطوير تم من خلال شركة "مصر لنشر المعلومات" (EGID) - الذراع التكنولوجي للبورصة المصرية، بالإضافة إلى أنه تم تطوير نظام تسوية التعاملات عليها من خلال شركة "تسويات لخدمات التقاص" المملوكة للبورصة المصرية.

وأضاف الشيخ أنه يشعر بالفخر لنجاح كوادر شركتي (EGID) وتسويات في تطوير نظامي التداول والتسوية.

وأشار إلى أن إدارة البورصة المصرية قامت بإعادة هيكلة الموقع الإلكتروني للسوق ونشر كافة قواعد العمل باللغتين العربية والإنجليزية وعرضهما بشكل متقابل تيسيرا على كافة أطراف السوق، وذلك في إطار إعداد منظومة متكاملة لتداول شهادات الكربون.

وأشاد بالدور البناء الذي قامت به الهيئة العامة للرقابة المالية في وضع الإطار التشريعي للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والعقود الآجلة لها حيث قامت بإصدار قواعد القيد والشطب ، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية، وأيضا معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.