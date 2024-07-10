مبيعات محلية وأجنبية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات الأربعاء

كتب- أحمد والي:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.63% عند 28288 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.57%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.59%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 16.2 مليار مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 2.9 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 19.2 مليار جنيه.

كان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.18% عند 28411 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.