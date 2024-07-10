رئيس مصلحة الضرائب: صدور 3 قرارات جديدة بإلزام عدد من الممولين بمنظومة الإيصال الإلكترونى

كتبت- منال المصري:

أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية صدور 3 قرارات جديدة خاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني.

وبحسب بيان تضمن، القرارات إلزام الممولين والمكلفين الوارد أسمائهم بالقوائم المرفقة بهذه القرارات، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية ) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائى.

ويتم ذلك اعتبارًا من تاريخ الإلزام الوارد بكل قرار وهي قرار رقم (٢٧٩) لسنة ٢٠٢٤ ، ويبدأ تاريخ الإلزام به اعتبارا من ١ أكتوبر ٢٠٢٤ ، وقرار رقم (٢٨٠) ويبدأ تاريخ الإلزام به ١ نوفمبر ٢٠٢٤ ، وقرار رقم (٢٧٨) لسنة ٢٠٢٤ ويبدأ تاريخ الإلزام به اعتبارا من ١ ديسمبر ٢٠٢٤.

وأشارت عبد العال إلى ضرورة إلتزام الممولين والمكلفين بالقرارات الثلاثة بالتسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج فاتورتك..حمايتك وجايزتك وذلك إعتباراً من تاريخ الإلزام الوارد بكل قرار .

وأكدت أن المصلحة قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الايصال الالكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني.

وطالبت عبد العال الممولين الملزمين بمنظومة الايصال الإلكتروني بالدخول على بورتال مصلحة الضرائب المصرية ثم دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني لمتابعه كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها وكذلك الإشعارات والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين.