سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتب- أحمد والي:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 10 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2133 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2743 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3200 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3657 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 25600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2373 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بزيادة 0.37%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.