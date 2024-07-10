الإحصاء: انخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال يونيو الماضي

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر يونيو الماضي إلى 27.1% مقابل 27.4% في مايو الماضي، وفق بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء.

وحسب البيان، انخفض معدل التضخم السنوي للمدن المصرية خلال يونيو الماضي إلى 27.5% مقابل 28.1% الشهر السابق له.

ووفق استطلاع رأي أجرته رويترز، توقع 17 محللا أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى ​​27.5 % في يونيو من 28.1 % في مايو.

وتباطأ التضخم من قمة غير مسبوقة بلغها في سبتمبر عند 38%، لكنه ارتفع مرة أخرى على نحو غير متوقع في فبراير إلى 35.7%.

وحسب البيان، جاء تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية رغم ارتفاع مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 30.8%، كما صعدت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 32.8%.

وزادت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 27.2%، وارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 17.3%، وصعدت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 38.6%، وفق البيان.

وصعدت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 18.4%، وصعدت أسعار الفاكهة بنسبة 45.0%، وارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 37.0%.

وصعدت أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 28.1%، وزادت أسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة 36.0%.

ويستهدف المركزي المصري الوصول بمعدل التضخم إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.