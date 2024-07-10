ارتفاع معدل التضخم الشهري بمصر خلال يونيو الماضي

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية بنسبة 1.8% لشهر يونيو الماضي مقابل 0.8% لشهر مايو الماضي، وفق بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء.

كما صعد معدل التضخم الشهري في المدن لشهر يونيو إلى 1.6% مقابل 0.7% الشهر السابق له.



وأرجع الجهاز ارتفاع معدل التضخم لشهر يونيو إلى انخفاض مجموعة من السلع جاءت على النحو التالي:

- أسعار الحبوب والخبز بنسبة 13.5%.

- أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.7%.

- أسعار الخضروات بنسبة 2.3%.

- أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4%.

- أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.7%.