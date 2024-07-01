سيدي كرير تخطط لإنشاء شركة لاستيراد الايثان السائل برأس مال 663 مليون دولار

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك" أنها تخطط من خلال تحالف يضم أطراف لاستيراد غاز الايثان السائل -الغاز الصخري الأمريكي- وذلك بعد الإنتهاء من الحصول على موافقة أطراف التحالف للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة خاصة بالمشروع خلال العام الجاري.

وتابعت الشركة وفق الإفصاح المرسل للبورصة المصرية اليوم، أن رأس مال الشركة يقدر بـ 663 مليون دولار على 3 مراحل وبنسبة تدبير 40% عبر المساهمين و 60% عبر قروض بنكية حسب المخطط وذلك بعد صدور موافقة كافة الأطراف على اتفاقية المساهمين.

وأوضحت الشركة، أن التحالف يضم كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "ايكم" بنسبة 15% وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات بنسبة 25% ، والشركة المصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته "ايثيدكو" بنسبة 25%، وشركة جاما للأنشاءات بنسبة 25%، والشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" بنسبة 10%.

وتأسست شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك " عام 1997.

وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 2005، و هي متخصصة في إنتاج البولي إثيلين باستخدام الإثيلين الذي يتم إنتاجه بمعالجة غازات الإيثان و البروبان - الواردة من مجمع غازات الصحراء الغربية "شركة جاسكو" - وذلك في إطار أفضل تكنولوجيات الإنتاج القائمة على توفير الطاقة وصديقة للبيئة.