انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري.. أسعار السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر كيلو السبيط والكالماري، والكابوريا، والجمبري الصغير خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما تراجع سعر كيلو السمك البلطي، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 63 و67 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و140 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 210 و410 جنيها، بزيادة 20 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 جنيها و210 جنيه، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 120 و 320 جنيهات، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.