تحالف بقيادة بي بي يوقع اتفاق مع الحكومة لدمج مشروعات الهيدروجين الأخضر

كتب- علاء حجاج

انضمت شركة بي بي لتحالف شركات مصدر، حسن علام للمرافق، وانفينيتي باور لبحث سبل تنمية مشاريع الهيدروجين الأخضر في مصر، وذلك عبر انضمامها لقائمة الموقعين على اتفاقية التنمية المشتركة بين أطراف التحالف.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم عن التحالف، ستقوم بي بي بموجب هذه الاتفاقية بدور المطور والمشغل الرئيسي للمشروع نيابةً عن التحالف، حيث سيعمل الشركاء على دمج مشروعات الهيدروجين الأخضر الخاصة بهم في مصر في مشروع واحد واسع النطاق ومتعدد المراحل لتنمية الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مع التركيز على الصادرات.

وقَع التحالف اتفاق إطاري مع الحكومة المصرية للبدء في تنفيذ مجموعة من الدراسات والأنشطة لتقييم الجدوى الفنية والمالية للمشروع.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش مؤتمر مصر-الإتحاد الأوروبي للإستثمار، وشهد التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما قام بالتوقيع من جانب الشركات كلاً من نادر زكى الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة بي بي، وأندرياس بيرينجر مدير تطوير الأعمال التجارية للهيدروجين الأخضر في مصدر، وكريم حفظي الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة حسن علام للمرافق، ومحمد منصور رئيس مجلس إدارة إنفينيتي باور.

قال نادر زكي، الرئيس الإقليمي لبي بي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الخبرات المتنوعة في مجال الطاقة لهذا التحالف فرصة عظيمة للتعاون على المستوى الإقليمي وكذلك الوصول إلى الأسواق العالمية مما يساهم بشكل أساسي في دعم خطط تحول الطاقة في مصر.

قال فيليبي أربيلايز، نائب رئيس شركة بي بي للهيدروجين، إن الهيدروجين أحد الركائز الرئيسية لاستراتيجية تحول الطاقة لشركة بي بي، وتعمل الشركة على تطوير محفظة عالمية متنوعة لتطوير مشاريع الهيدروجين في جميع أنحاء العالم.

وأكد أن هذه الشراكة ستدعم الجهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء.

قال المهندس ناير فؤاد، الرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي باور، إن مركز تصدير الهيدروجين من شأنه دعم الصناعات الخضراء في أفريقيا وغيرها من قارات ودول العالم، بالإضافة لدوره في تعزيز دور مصر الريادي في مجال الطاقة المتجددة.