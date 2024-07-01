اتحاد الصناعات يكشف حقيقة وقف إمدادات الغاز عن مصانع الحديد والصلب

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إنه لم يأتي للغرفة إخطار عن وقف إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الحديد المتكاملة.

وأوضح حنفي، أن عدد المصانع التي تعتمد في إنتاجها على الغاز الطبيعي نحو 4 مصانع من ضمن حوالي 28 مصنعا بالقطاع.

وأضاف حنفي، أن الـ4 مصانع تعتمد على استيراد الخام لتصنيعه إلى حديد اسفنجي باستخدام الغاز الطبيعي، "وفي حالة وقف عنهم الغاز الطبيعي هيستوردوا خردة ويصنعوا منها الحديد المصانع مش هتقف زي مصانع الأسمدة".

ووفق حنفي، فإنه في حالة حدوث وقف إمداد الغاز الطبيعي عن مصانع الحديد المتكاملة ستفصح هذه المصانع عن ذلك.

كانت عدد من مصانع الأسمدة أعلنت وقف إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانعها منذ الأسبوع الماضي حتى اليوم الاثنين.

وقللت وزارة البترول والثروة المعدنية إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع البتروكيماويات والأسمدة في مصر بمنتصف شهر يونيو الجاري قبل أن تعاود الإمداد مرة أخرى تدريجيا منذ اليوم التالي للقرار.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، حسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.