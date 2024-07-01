الإسكندرية للأسمدة تعلن توقف مصانعها الثلاثة بسبب انقطاع الغاز

كتبت- أمنية عاصم :

أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، أنه تم توقف إمداد الغاز الطبيعي لشركة الأسكندرية للأسمدة - التابعة- وذلك لظروف تشغيلية طارئة بالشبكة الإقليمية للغاز وبالتزامن مع زيادة الاستهلاك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح الإفصاح المرسل من البورصة المصرية اليوم، أن قرار إيقاف 3 مصانع جاء حرصاً على سلامة تشغيل مصانع شركة الإسكندرية للأسمدة.

وتأسست شركة الإسكندرية للأسمدة عام 1997 حيث تمتلك الشركة القابضة المصرية الكويتية 75.33% من أسهم شركة الإسكندرية للأسمدة ويليها في هيكل المساهمين شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 15% ثم الشركة الدولية للاسمدة والمستلزمات الزراعية بنسبة 5.46% ليتم التداول للأفراد وآخرون لنسبة 4.21%.

وتأسست الشركة القابضة المصرية الكويتية عام 1997. وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1999. متخصصة في العمل بقطاع الاستثمار المباشر حيث تتكون محفظة استثمارات الشركة من أكثر من 20 شركة تعمل في 5 قطاعات رئيسية: الأسمدة والبتروكيماويات ، استكشاف الغاز ، توزيع الغاز ، توليد الطاقة ، التأمين.