طاقة عربية توقع اتفاقية إطارية مع فولتاليا لتطوير مجمع لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات 3.4 مليار دولار

كتبت- شيرين صلاح:

وقعت مجموعة طاقة عربية وشريكتها فولتاليا اتفاقية إطارية لتطوير مجمع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، وفق بيان من طاقة عربية يوم الاثنين.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي عُقد يومي 29 و30 يونيو في القاهرة، حسب البيان.

وتعد الاتفاقية الإطارية استكمالاً لمذكرة تفاهم وُقعت في ديسمبر 2022 لإنشاء مشروع مجمع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة باستثمارات قد تصل إلى 3.4 مليار دولار عند اكتمال كافة مراحل المشروع.

ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين متطابقتين وتشمل كل مرحلة 500 ميجاوات قدرة تحليل كهربائي باستخدام قدرات تزيد عن 1.3 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ووفق البيان، سيتم إنشاء المشروع بالقرب من ميناء العين السخنة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليقوم بإنتاج ما يزيد عن 350 ألف طن سنوياً من الهيدروجين لكل مرحلة.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية الإطارية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما حضر أطراف الحكومة المصرية ضمن الاتفاقية ممثلين في كل من أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومثل مجموعة طاقة عربية المهندس خالد أبو بكر رئيس مجلس الإدارة، وباكينام كفافي الرئيس التنفيذي.

أما من جانب مجموعة فولتاليا، حضر المهندس كريم عزاوي العضو المنتدب لفولتاليا مصر والأردن، وأنجيلا افريكانو رئيسة قطاع المشاريع الخاصة بفولتاليا.

وصرحت باكينام كفافي الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية: "تلتزم طاقة عربية بالمساهمة في بناء الاقتصاد الأخضر في مصر بما يتماشى مع جهود الدولة، ويتجسد هذا الالتزام في استكمال عملياتنا من خلال شراكات استراتيجية مع أهم الأطراف الفاعلة في قطاع الطاقة، حيث نوقع هذه الاتفاقية الإطارية مع فولتاليا الفرنسية، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي".

وصرح سيباستيان كليرك – الرئيس التنفيذي لفولتاليا: "تملك مصر فرصاً واعدة لتعزيز ريادتها الإقليمية في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره ضمن خطط الدولة للتحول الأخضر.

وتعمل فولتاليا جاهدةً لدعم هذه الخطط من خلال توقيع اتفاقية إطارية بالشراكة مع طاقة عربية سيساهم هذا المشروع التاريخي بشكل كبير في تحول مصر إلى اقتصاد أخضر ومستدام. وسيعزز المشروع أمن الطاقة في مصر من خلال تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفق البيان.

وأضاف المهندس خالد أبو بكر رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية: "يأتي توقيع الاتفاقية الإطارية اليوم كإحدى الجهود التي تبذلها الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويعكس هذا المؤتمر ثقة الاتحاد الأوروبي في الإنجازات الاقتصادية التي حققتها مصر."

ووفق البيان، مجموعة طاقة عربية (TAQA.CA) هي شركة مدرجة في البورصة المصرية (EGX) وتعمل في توزيع الطاقة وخدماتها المتكاملة في مصر والشرق الأوسط، وتخدم المجموعة أكثر من 1.8 مليون عميل منزلي وصناعي وسياحي وتجاري من خلال توفير احتياجاتهم من الغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة المتجددة والمنتجات البترولية والمياه في 50 مدينة مصرية.

وشركة فولتاليا هي شركة عالمية في قطاع الطاقة المتجددة. تنتج المجموعة الطاقة المولدة من الرياح والشمس والهيدروليكية ومحطات الكتل الحيوية ومنشآت التخزين وتبيعها. تملك فولتاليا قدرة تشغيلية قيد التشغيل والتطوير تتجاوز 3 جيجاوات ومحفظة مشاريع قيد التطوير تمثل إجمالي قدرة إنتاجية تبلغ 16.6 جيجاوات.