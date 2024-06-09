مصلحة الضرائب توضح 5 حالات لرد الضريبة على القيمة المضافة

كتبت- منال المصري:

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية 5 حالات لرد الضريبة على القيمة المضافة وفق بيان صادر للمصلحة اليوم.

وتتمثل الـ5 حالات لرد الضريبة على القيمة المضافة كالآتي:

- الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها.

- الضريبة التي حُصِلت بطريق الخطأ .

- الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.

- الضريبة التي يتحملها شخص غير مُقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد.

- الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية متتالية وذلك في الأحوال الآتية:

اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات.

تراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل .

البيع للجهات المعفاة المسموح قانوناً بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة.