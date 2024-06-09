مصلحة الضرائب توضح 5 حالات لرد الضريبة على القيمة المضافة
كتبت- منال المصري:
أوضحت مصلحة الضرائب المصرية 5 حالات لرد الضريبة على القيمة المضافة وفق بيان صادر للمصلحة اليوم.
وتتمثل الـ5 حالات لرد الضريبة على القيمة المضافة كالآتي:
- الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها.
- الضريبة التي حُصِلت بطريق الخطأ .
- الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.
- الضريبة التي يتحملها شخص غير مُقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد.
- الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية متتالية وذلك في الأحوال الآتية:
اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات.
تراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل .
البيع للجهات المعفاة المسموح قانوناً بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة.
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