البورصة تهبط 2.91% في نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 2.91% عند 25659 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.21%، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.44%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 113.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 74.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 39.01 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.77% عند 26428 نقطة ، مع ختام جلسة الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع.