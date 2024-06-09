طلعت مصطفي تعتزم إطلاق مشروع "ساوث ميد" في الساحل الشمالي

كتبت- أمنية عاصم :

تعتزم مجموعة طلعت مصطفى القابضة إطلاق مشروعها الجديد المرتقب "ساوث ميد" في الساحل الشمالي حيث يمتد هذا المشروع على مساحة 23 مليون متر مربع.

وأوضحت الشركة، في بيان لها أرسلته للبورصة اليوم الأحد، أنه سيتم تطوير المشروع وفق نموذج مالي منخفض المخاطر حيث توقعت الشركة استمرار الأداء القوي وغير المسبوق للمبيعات على مدار العام.

وأضافت الشركة، أن ذلك نتيجه الأداء القوي الذي جاء مدعوماً بالإطلاق المترقب في مشروع "ساوث ميد" بجانب الطلب القوي المستمر في مشروع "بنان" في المملكة العربية السعودية.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة مبيعات – برقم غير مسبوق – خلال أول 5 أشهر من العام الجاري بقيمة 122 مليار جنيه مقابل 45 مليار جنيه بزيادة قدرها 207% على أساس سنوي.

وتأسست مجموعة طلعت مصطفى القابضة عام 2007، وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية في العام ذاته، وهى متخصصة في مجال تطوير العقارية بجانب مشاركة الشركة في المشروعات الاستثمار السياحي.