122 مليارا.. مبيعات طلعت مصطفى تقفز 270% خلال أول 5 أشهر من العام

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تحقيقها مبيعات بقيمة 122 مليار جنيه، خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، مقابل 45 مليار جنيه بزيادة قدرها 270% أساس سنوي.

وأضافت الشركة، في البيان المرسل للبورصة المصرية اليوم، أن قسمة مبيعاتها تشمل مبيعات المشروع الجديد بالسعودية "بنان" مضيف ارتفاع حجم المبيعات غير المثبتة من الوحدات المبيعة، ولكن التي لم يتم تسليمها بعد تبلغ نحو 239 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة، أنه خلال عام 2024 أكملت الشركة عملية الاستحواذ على شركة ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية في مصر والتي تمتلك سبعة فنادق تاريخية.

وأدي الاستحواذ إلى بناء محفظة استثنائية ولا مثيل لها من أصول الضيافة الفاخرة بإجمالي 3500 غرفة فندقية في أرقى الفنادق في البلاد بجانب نحو 1500 غرفة فندقية فاخرة قيد التطوير في مدينتي والجيزة والأقصر ومرسى علم، بحسب الشركة.

وحققت الإيرادات 3.68 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2024، مقابل799 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي بمعدل نمو بنسبة 360% على أساس سنوي.

وتأسست مجموعة طلعت مصطفى القابضة عام 2007، وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية في العام ذاته، وهى متخصصة في مجال تطوير العقارية بجانب مشاركة الشركة في المشروعات الاستثمار السياحي.