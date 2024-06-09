نائب وزير المالية يتحدث عن دور الدولة فى إرساء دعائم الحياد الضريبي لتمكين القطاع الخاص

كتبت- منال المصري:

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا فى إرساء دعائم الحياد الضريبي من أجل تمكين القطاع الخاص، ودفعه لزيادة نسبة مساهمته فى الناتج المحلي، وقد انعكس ذلك فى صدور قانون إلغاء كل المزايا التفضيلية الضريبية والجمركية وغيرها لكل جهات الدولة، في الأنشطة الاستثمارية والتجارية، الذي أسهم في إرساء دعائم الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمارات الخاصة.

وأوضح ، فى جلسة نقاشية خلال المؤتمر السنوى الأول لجهاز حماية المنافسة ، وفق بيان للوزارة اليوم، أن الحكومة تؤمن بأن تعزيز التنافسية فى السوق المصرية يحقق النمو الاقتصادي ودفع مسيرة التنمية المستدامة.

وأضاف كجوك، أن وضع مستهدف لحجم الاستثمارات العامة للدولة من خلال تحديد سقف تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل، يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وتوجيه قدر أكبر من التمويل للقطاع الخاص بما ينعكس في المزيد من التنافسية ومن ثم تعزيز إنتاجية الاقتصاد وتعميق دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزز مسار التحول إلى اقتصاد أكثر تنافسية، حيث أن هناك تقريرين يصدران سنويًا لشرح كل الإجراءات والإصلاحات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ أهداف هذه الوثيقة.

وكذلك إيضاح عوائد صفقات التخارج وكل التفاصيل المرتبطة بذلك، كما يتم حاليًا نشر تقرير شهرى بكل نتائج التعاقدات العامة، الخاصة بأجهزة الموازنة من أجل تأكيد حرص الدولة على ترسيخ الشفافية والإفصاح والمنافسة العادلة، وفق كجوك.

وأوضح أن هناك لجنة وزارية عليا تقوم فى الوقت الراهن بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، للتأكد من انتهاج المسار الاقتصادي السليم وفقًا لقواعد المنافسة العادلة.