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برزي لمصراوي: نستهدف الوصول بصادرات الصناعات الغذائية إلى 5.9 مليار دولار بنهاية 2024

01:47 م الأحد 09 يونيو 2024

صادرات

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كتبت- شيرين صلاح:

قال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، لمصراوي، إن المجلس يستهدف الوصول بصادرات القطاع إلى 5.9 مليار دولار بنهاية 2024.

وكان أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن ارتفاع صادرات القطاع خلال الربع الأول من 2024 بنسبة 31% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

ووفق بيان من المجلس سابق، حققت صادرات القطاع خلال الربع الأول من العام 1.6 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح برزي، لمصراوي، أن زيادة صادرات القطاع بالربع الأول من 2024 جاءت نتيجة العديد من المعارض الدولية التي شارك فيها المجلس وتعزيز الصادرات في الدول المتواجدة فيها بالفعل مثل الدول الإفريقية.

صادرات صادرات الصناعات الغذائية هاني برزي
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