كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بمنتصف التعاملات، عند مستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2060 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2649 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3090 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3531 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 24800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

واليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2294 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات أول أمس الجمعة، بانخفاض 3.46%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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