قرار من الضرائب بخصوص توحيد معايير ضريبة الأجور والمرتبات

كتبت- منال المصري:

طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين الملزمين بالمرحلة السادسة لمنظومة بتوحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات والمسجلين على منظومة الإقرارات الإلكترونية القديمة والملزمين بتطبيق المنظومة إعتباراً من 15 يوليو 2024، بسرعة التوجه إلى المأموريات التابعين لها لتحديث البيانات الخاصة بهم ( البريد الإلكتروني، رقم المحمول ) وذلك حتى تتمكن مصلحة الضرائب بالتعاون مع الشركة المنفذة للحل الفني للمنظومة من تجهيز اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بهم وإرسالها من خلال مركز الاتصالات المتكامل بالمصلحة للدخول على البيئة التجريبية للمنظومة.

وأوضحت في بيان للمصلحة اليوم، أن الممولين الملزمين بالمرحلة السادسة للمنظومة وفقًا لقرار وزير المالية رقم ( 386 ) لسنة 2023، هم ممولي باقي المراكز الضريبية وممولي مأموريات ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة والإسكندرية واستثمار جنوب الوادي.

وأِشارت إلى أن المراحل السابقة للإلزام بالمنظومة شملت ممولي المراكز الضريبية لكبار( أول، وثان ) وعدد من شركات قطاع الأعمال العام.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين، وأصحاب الأعمال، ومصلحة الضرائب، والتأمينات الإجتماعية، والتأمين الصحي وغير ذلك)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة، والتأكيد على صحة النتائج.

وأشارت إلى أن المصلحة تقوم بتنظيم ندوات توعية أون لاين عن المنظومة يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، ويتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات ورابط حضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك .