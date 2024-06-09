وزير الاتصالات يبحث مع مسؤولي نوكيا التوسع في تصنيع هواتفها محليا وتصديرها للخارج

وزير الاتصالات يفتتح عددا من المشروعات التكنولوجية بالإسماعيلية

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر تختتم النسخة الثانية من هاكاثون

وزير الاتصالات يبحث التعاون مع المجر في الذكاء الاصطناعي

المصرية للاتصالات تنتهي من إنزال الكابل البحري IEX في مصر

كتب- علاء حجاج:

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جون فرانسوا باريل الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة “إتش إم دي العالمية HMD Global “، صاحبة ترخيص العلامة التجارية نوكيا Nokia Mobile، وذلك لبحث خطط الشركة التوسعية فى مصر وتعزيز أنشطة تصنيع وتصدير الهواتف المحمولة التقليدية والذكية.

حضر الاجتماع آلان ليجون رئيس قسم العمليات بشركة "إتش إم دي" العالمية، وسانميت سينغ كوتشار نائب رئيس الشركة بمنطقة أسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندس محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعات السليكون "سيكو"، والمهندس تامر الجمل المدير الإقليمي للشركة فى مصر وشمال أفريقيا، والمهندس ياسر عبد الباري رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".

أكد وزير الاتصالات حرص الحكومة على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع الإلكترونيات وتهيئة بيئة داعمة لنمو الاستثمارات فى مجال صناعة الإلكترونيات من خلال تقديم التسهيلات المطلوبة فى ضوء المبادرة الرئاسية مصر تصنع الإلكترونيات.

أشار طلعت إلى اهتمام وزارة الاتصالات بتشجيع إقامة شراكات بين الشركات العالمية المتخصصة فى تصنيع الهواتف المحمولة والشركات المحلية على النحو الذى يسهم فى نقل المعرفة وخلق فرص عمل للشباب بالإضافة إلى توطين صناعة الإلكترونيات وبالتالى تقليل الواردات وزيادة مساهمة هذه الصناعة الهامة فى الاقتصاد.

قال وزير الاتصالات إن مصر نجحت خلال السنوات القليلة الماضية فى جذب عدد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى تصنيع الإلكترونيات للاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

وخلال الاجتماع، أكد جون فرانسوا باريل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة "إتش إم دي العالمية على التزام الشركة بخططها التوسعية لتصنيع الهواتف المحمولة التقليدية والذكية فى مصر وذلك بناء على الاتفاقية الموقعة مع الشركة المصرية لصناعات السيليكون "سيكو".

أكد على التزام الشركة بخططها خلال عامي 2024 و2025 والتى تستهدف تصدير 4 ملايين هاتف سنوياً إلى الأسواق الإفريقية، بالإضافة إلى تصدير 600 ألف هاتف سنوياً إلى أسواق شمال إفريقيا، كما ستخصص الشركة 2 مليون هاتف للاستهلاك المحلى في السوق المصرية.

أضاف باريل، أن الشركة تعتزم جعل مصر مركزا إقليميا لتصنيع وتصدير هواتفها المحمولة لأسواقها الخارجية وتحرص على زيادة القيمة المضافة ونسبة المكون المحلي في منتجاتها التي يتم تصنيعها فى مصر.