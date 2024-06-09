غرامة 150 ألف درهم..الإمارات تضع ضوابط للتسويق عبر المكالمات الهاتفية

كتب- علاء حجاج:

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية عن إصدار عدد من الضوابط والآليات لتنظيم عملية التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين.

وبحسب قرار هيئة تنظيم الاتصالات بالإمارات، فإن قيمة الغرامات للشركات المخالفة تصل لـ 150 الف درهم مع وقف مزاولة النشاط كلياً أو جزئياُ وإلغاء الترخيص والشطب من السجل التجاري وقطع خدمات الاتصالات وحرمان من خدمات الاتصالات بالدولة لمدة تصل إلى عام كامل، وذلك مع مراعاة التدرج في الإنذارات والجزاءات الإدارية.

ووفقا للضوابط التي كشفت عنها هيئة الاتصالات، فإنه على الشركة الممارسة لخدمة التسويق عبر المكالمات الحصول على الموافقة المسبقة من السلطة المختصة لمزاولة النشاط التسويق عبر الهاتف.

وشددت الضوابط على حظر الأفراد من إجراء مكالمات تسويقية بواسطة هواتف صادرة بأسمائهم ويتم الاتصال فقط من خلال الهواتف المسجلة باسم الشركة المرخص لها.

ونصت الضوابط على حظر إجراء المكالمات التسويقية خارج الفترة من 9 صباحاً وحتى 6 مساء، ويحظر الاتصال بالأرقام المسجلة في سجل عدم الاتصال.

ووفقا للآليات يمنع تماماً معاودة الاتصال بالمستهلك في حال رفضه للخدمة أو المنتج في المكالمة الأولى، ويمنع الاتصال لأكثر من مرة في اليوم في حال عدم رده على الاتصال أو إنهائه للمكالمة.

وبحسب الضوابط، يحق للمستهلك التقدم بشكوى للسلطة المختصة بخصوص المكالمات الهاتفية التسويقية المخالفة.

وشددت هيئة تنظيم الاتصالات على تفعيل القرار اعتباراً من منتصف أغسطس المقبل.