من اليوم.. بدء صرف رواتب شهر يونيو للموظفين بالدولة من ماكينات ATM

كتبت- منال المصري؛

تبدأ وزارة المالية من اليوم صرف رواتب شهر يونيو الجاري للموظفين العاملين بالدولة بشكل مبكر عن الشهور العادية بمناسبة قرب عيد الأضحى وبهدف التسهيل على الموظفين العاملين بالدولة صرف رواتبهم لشراء مستلزمات العيد، وفق ما ذكرته في بيان سابق لها.

وقال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تحديد الأيام من 9 إلى 13 يونيو 2024 لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها، أخذًا فى الاعتبار أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وتبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي ATM وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، بحسب خيري.

وأوضحت الوزارة أنه تم تبكير مواعيد مرتبات يونيو المقبل للعاملين بالدولة بمناسبة إغلاق السنة المالية للعام 2023/ 2024 وعيد الأضحى.