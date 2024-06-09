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ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

10:25 ص الأحد 09 يونيو 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وهبط متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 109.52 جنيه، بزيادة 1.64 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 98 جنيها، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 121.05 جنيه بحد أقصى.

وتختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن مركز معلومات مجلس الوزراء الدواجن البيضاء الدواجن البلدي
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