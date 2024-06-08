انطلاق أكبر بعثة مشتريين فى قطاع الصناعات الكهربائية يوليو المقبل

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إطلاق النسخة الثانية من بعثة Egypt Power Show (EPS) والتي تعد أكبر بعثة مشتريين فى قطاع الصناعات الكهربائية.

وتنطلق البعثة يوم 15 يوليو المقبل بالتعاون مع التمثيل التجاري والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لإنجاح النسخة الثانية من البعثة، بحسب بيان من المجلس اليوم.

وأضاف المجلس التصديري، أن الدورة الثانية من بعثة EPS تضم قطاعات الصناعات الكهربائية والكابلات والعدادات ووحدات الإضاءة والمولدات والتكييفات.

وأشار المجلس، إلى أنه من المقرر عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية وأكثر من 40 مشترى دولي من 16 دولة عربية وأفريقية وأوروبية.

وأوضح المجلس أنه سيتم تنظيم زيارات ميدانية للمشترين الدوليين إلى المصانع الهندسية المشاركة يومي 16 و 17 يوليو، للتعرف على الإمكانيات الصناعية للشركات المصرية وبحث سبل التعاون المشترك وتوقيع العقود التصديرية.

وكشف المجلس عن قائمة الدول الأفريقية المشاركة في بعثة EPS وهي السنغال وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وأوغندا وغانا وزامبيا، حيث تعتبر السوق الأفريقية ضمن أكبر الأسواق التى يستهدفها المجلس ويركز عليها خلال الفترة الحالية.

ويشارك من الدول العربية تونس والجزائر والبحرين والسعودية والعراق وليبيا وعمان والأردن، ومن الدول الأوروبية يشارك مشترين من دول جمهورية التشيك و إيطاليا وهولندا وانجلترا، بحسب المجلس.