رد القيمة المضافة وضخ الغاز..6 مطالب للصناعات الكيماويات أمام الحكومة

كتبت- شيرين صلاح:

طالب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء برد ضريبة القيمة المضافة لما يتم تصديره، ورد الأعباء للمصدرين خلال مدة لا تتجاوز ال60 يوما من تقدمهم بطلب رد الأعباء وذلك لتحقيق الهدف من برنامج دعم الصادرات.

قال المهندس خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس إن مصدري الصناعات الكيماوية عرضوا على رئيس الوزراء خلال اجتماعهم الذي عقدالإثنين الماضي مجموعة من المشاكل التي تواجههم والتي تحتاج إلى تدخل عاجل من قبل الحكومة.

أضاف أبو المكارم أنه تم عرض مشكلة عدم توفير الغاز بالنسبة لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات مما يجعلها لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية مما يترتب عليه عدم الانتظام في التشغيل والإنتاج ما يؤثر سلبا على الإنتاج والتصدير وهو ما يفقد المصدرين اسواقهم التصديرية جراء عدم القدرة على الوفاء بالتعاقدات التصديرية والالتزام بمواعيد التوريد.

أوضح أن المجلس طالب بالتزام وزارة المالية برد ضريبة القيمة المضافة لما يتم تصديره اسوة بما هو معمول به في الدول الأخرى إلا أنه لم يجد هذا الأمر قبولا من قبل المالية وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على القدرة التنافسية للمنتج والمصدر المصري.

أضاف أن المجلس طالب “الوزراء” بضرورة ألا تزيد فترة رد الأعباء للمصدرين عن 60 يوما من تاريخ تقديم طلب رد الأعباء وخاصة في ظل ميكنة إجراءات برنامج رد الأعباء، في الوقت الذي تستغرق فيه نحو عام كامل في الفترة الحالية.

قال إن العديد من المصدرين يضطرون لإبرام تعاقدات تصديرية بأسعار تقترب من التكلفة الفعلية وهو ما يجعل من رد الأعباء بديل للمصدرين لتحقيق هامش ربح.

وطالب المجلس بتعميم مساندة شحن البضائع لكل دول العالم بحيث لا تقتصر علي أفريقيا فحسب، وإنما تمتد إلى باقي دول العالم بما فيها أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية التي تعد من الأسواق الواعدة للقطاع، خاصة أن تكلفة الشحن أصبحت عنصر أساسي ومؤثر علي التكلفة الإنتاجية والتصديرية.

أضاف أن المجلس طالب بإطلاق مبادرة لتمويل رأس المال العامل للشركات بفائدة لا تزيد عن 8%.

وقال رئيس المجلس، إنه تم الطلب من الحكومة بتبني مشروع " المصدر الصغير المحترف"، حيث يتم حالياً بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة الصناعة والتجارة العمل على تأهيل 100 مصدر شاب أعمارهم لا تزيد عن 30 سنة ليصبحوا مصدرين محترفين.

أضاف أن هؤلاء المتدربين سيقومون من خلال المجلس ولمدة 3 أشهر بمزاولة مهنة التصدير مع المصانع الأعضاء في المجلس بحيث يستطيع هؤلاء المحترفين فتح أسواق تصديرية جديدة.