الاحتلال يزعم تحرير 4 أسرى أحياء تحرير أسرى لدى المقاومة في غزة

كتبت- دينا خالد:

تابعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة،

حيث يكتمل غدا الأحد وصول حجاج الجمعيات الأهلية المتجهين إلى مكة المكرمة.

وبحسب بيان لوزارة التضامن اليوم السبت، سيغادر غدا الأحد الموافق 9 يونيو إلى مكة المكرمة، حجاج محافظات أسيوط والمنوفية وشمال سيناء ليكون الإجمالي الذي وصل مكة المكرمة 4175 حاجا.

وأضافت الوزارة، أن اليوم السبت سيغادر آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظات "القاهرة والجيزة والدقهلية" من مطار القاهرة الدولي متجهين إلى المدينة المنورة ليكتمل بذلك وصول 3590 جاحا إلى المدينة المنورة.