انخفاض الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار البطاطس والطماطم والكوسة والباذنجان، خلال تعاملات اليوم السبت في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2 و4 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

البطاطس بين 9 جنيهات و15 جنيها، بانخفاض جنيها.

البصل بين 4 و9 جنيهات، بارتفاع جنيهين.

الكوسة بين 8 جنيهات و10 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و12 جنيها.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار الصوب بين 8 و10 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 3.5 و 5.5 جنيه.

اليوسفي بين 5 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 23 و 33 جنيها.

البطيخ من 8 لـ 10 كيلو بين 64 و80 جنيها.